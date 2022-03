La voie est libre Marseille 7e Arrondissement, 27 mars 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La voie est libre Marseille 7e Arrondissement

2022-03-27 10:00:00 – 2022-03-27 19:00:00

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“La Voie est libre” revient le 27 mars prochain de 10h à 19h sur la Corniche pour une sixième édition.



À pied, à vélo, en trottinette, à roller… venez profiter d’un littoral apaisé, piétonnisé et riche en animations, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot. Lors de ce rendez-vous mensuel, des food trucks jalonneront le parcours dans une ambiance festive et musicale animée par des artistes de chant, de danse et du spectacle. Des activités sportives seront également proposées gratuitement pour les grands et les petits.



Pour le bon déroulement de la manifestation, des contraintes de circulation et de stationnement sont mises en place.



Le programme du dimanche 27 mars



Pour cette 6e édition, la Ville de Marseille met à votre disposition un certain nombre de services gratuits afin de que vous puissiez profiter au mieux de ce parcours piétonnisé :



– Mise à disposition de vélos et trottinettes sur le parcours avec station de gonflage et de réparation

– Présence de trois voiturettes électriques pour les personnes à mobilité réduite

– Présence de quatre cyclopousses

– Huit food trucks seront installés sur le parcours

– Deux triporteurs de glaces déambuleront sur le parcours

– Une rosalie bus propose un parcours entre le parking de la Villa Valmer et les prophètes avec un accompagnant (port de chaussures fermées conseillé)

– Un tandem, une triplette et une quadruplette seront à disposition (prêt en échange du dépot d’une pièce d’identité)

– Tout au long du parcours, des points d’informations et d’animations seront disposés :



AU NIVEAU DE LA PORTE DE L’ORIENT – MONUMENT AUX ARMÉES D’AFRIQUE



– Des agents de la Ville de Marseille et des bénévoles vous attendent au sein du cabanon “Ville de Marseille” afin de vous renseigner, vous orienter ou vous fournir des informations sur les actions proposées sur tout le territoire, toute l’année.

– Station des cyclopousses

– Afin d’initier les plus jeunes au Code de la route, une piste éducation routière sera mise en place au pied de la Porte de l’Orient. Encadrés par des éducateurs spécialisés, vos enfants pourront apprendre les règles élémentaires à respecter afin de se promener en vélo en toute sécurité.



SUR LA PLACE PAUL RICARD



– Découvrez “The Shoeshiners-band”, un groupe de 4 musiciens qui emprunte le chemin de l’âge d’or du jazz : des sonorités New Orleans, aux ballades les plus romantiques, en passant par des pièces explosives du répertoire Big Band,

– Deux food trucks pour vous restaurer



AU NIVEAU DU MARÉGRAPHE



– Isabelle Desmero et son orgue de barbarie

– 2 food trucks



DEVANT LE PARC VALMER



– Ruben Paz Trio avec Yoandy San Martin et César de Santiago

Départ de la rosalie bus, tandem triplette, quadruplette (chaussures fermées conseillées)

– 1 food truck



AU NIVEAU DE LA VILLA GABY



– Mise à disposition de toilettes sèches

– Station vélos (gonflage et réparation)



SUR LE PARKING EN FACE DE LA PLAGE DU PROPHÈTE



– Un mur d’escalade géant pour que les enfants puissent découvrir cette pratique. – Des encadrants sont sur place

– Initiation roller et trottinette avec slalom et tremplins

– Trois food trucks



SUR LA PLAGE DU PROPHÈTE



– Séance cardioboxe à 10h

– Séance de pilates à 11h

– En déambulation sur le parcours : Estock Fish (circassiens et rosalie) et la fanfare “Pompier Poney Club”.



Parking PMR : Accès uniquement côté Talabot avec relais en voiturettes électriques ou vélos pousse pousse pour se rendre sur le périmètre piétonnisé.



Pour le bon déroulement de la manifestation, des contraintes de circulation et de stationnement sont mises en place.



Toutes les informations sur Marseille.fr

La voie est libre, la célèbre Corniche piétonnisée.

https://www.marseille.fr/environnement/actualites/le-27-mars-la-voie-est-libre-revient-profitez-chaque-mois-de-la-corniche

Toutes les informations sur Marseille.fr

