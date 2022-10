La voie est libre Marseille 7e Arrondissement, 23 octobre 2022, Marseille 7e Arrondissement.

La voie est libre

2022-10-23 10:00:00 – 2022-10-23 19:00:00

« La Voie est libre » revient le 23 octobre de 10h à 19h sur la Corniche pour une 10e édition.



Voilà maintenant plus d’un an, que les Marseillaises et les Marseillais peuvent profiter d’un littoral apaisé, piétonnisé et riche en animations, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot.



Lors de ce rendez-vous régulier, des food trucks jalonneront ce parcours de près de 4 kilomètres dans une ambiance festive et musicale animée par des artistes de chant, de danse et du spectacle.



Des activités sportives seront également proposées gratuitement pour petits et grands.



Pour le bon déroulement de la manifestation, des contraintes de circulation et de stationnement sont à prendre en compte

Ce sont près de 20 000 Marseillaises et Marseillais qui viennent, à chaque édition, profiter d’une Corniche Kennedy libre et sécurisée sur les 3,6 km séparant la rue du Capitaine Dessemond du parc Talabot.



Afin que le public puisse déambuler sur le périmètre de la Voie est libre en toute sécurité entre 10h et 19h, il est nécessaire de mettre en place un important dispositif qui implique des contraintes de circulation et de stationnement sur une amplitude horaire plus large, de 9h à 20h. Les agents de la Ville ont, en effet, besoin d’une heure pour installer ce dispositif et d’une heure pour le démonter.



Tout au long du parcours, des points d’informations et d’animations seront disposés :



AU NIVEAU DU MÉMORIAL DES POILUS D’ORIENT

Des agents de la Ville de Marseille et des bénévoles vous attendent au sein du cabanon « Ville de Marseille » afin de vous renseigner, vous orienter ou vous fournir des informations sur les actions proposées sur tout le territoire, toute l’année,

Vélos pousse-pousse,

Ateliers de loisirs créatifs pour les 4-12 ans.

Food Trucks



SUR LA PLACE PAUL RICARD

The Shoeshiners (jazz, swing),

Food Trucks



AU NIVEAU DU MARÉGRAPHE

Collectif vélos en ville.

Association des Amis du Marégraphe



SUR LE PARKING PARC VALMER

Terre ludique (ludothèque avec casse-têtes, jeux….),

Performance « L’atelier idéal » Juliette Cabon et Juliette Liautaud (La Ruche Kokanas),

Départ de la rosalie bus, tandem, triplette, quadruplette (chaussures fermées conseillées),

Station vélo cargo familiaux et utilitaires – Cargomass,

Food trucks.



AU NIVEAU DE LA VILLA GABY

Soneros del Caribe (musica de Cuba)

Mise à disposition de toilettes sèches,

Station vélos (gonflage et réparation).



SUR LE PARKING EN FACE DE LA PLAGE DU PROPHÈTE

Mur d’escalade,

Tir à l’arc soft (6-14 ans) et baby trottinettes (3-6 ans)

Food trucks.



SUR LA PLAGE DU PROPHÈTE

Séance de Yoga de 10h à 11h

Séance de pilates de 11h à 12h

Village de la course des « 10 km de la mémoire » (course de 8h30 à 10h)



LES ALPILLES

Pierrette et ses Payettes (musique de la Réunion

Food trucks.



HÉLICE (MÉMORIAL DES RAPATRIÉS D’ALGÉRIE)

Le SMUC fête ses 100 ans (Basket, floorball, saut de haies et tirs de précisions sur cibles avec cerceaux et projectiles adaptés, initiation marche nordiquie de 10h à 11h, sur inscription – rdv à l’Hélice)

Food trucks pour vous restaurer.



Cirques en déambulation sur le parcours :

Extrême jonglerie (cirque)

Mistral de la Gaïta (Colombie)





La voie est libre, la célèbre Corniche piétonnisée.

