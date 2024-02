La Voie est libre La Corniche Marseille 7e Arrondissement, dimanche 18 février 2024.

La voie est libre, la célèbre Corniche animée et piétonnisée.

« La Voie est libre » revient dimanche 18 février de 10h à 18h sur la Corniche.



Le dispositif, qui fait la part belle aux promeneurs et aux mobilités douces, réunit, depuis 2021 plusieurs fois par an, des milliers de Marseillaises et de Marseillais afin de profiter d’un littoral apaisé et piétonnisé, de la plage des Catalans jusqu’au parc Talabot.



Après un important succès en 2023, “La Voie est Libre” revient en 2024 avec, pour la première fois, un rendez-vous au mois de février, le dimanche 18 février 2024.



Lors de chaque édition, “La Voie est libre” réunit une diversité de services de restauration et d’animations culturelles, musicales et sportives, toutes accessibles gratuitement par les promeneurs, à l’image de cours de Yoga, de Gym suédoise, ou encore d’un atelier de jeux de société.



En libérant cet axe fréquenté du bord de mer, la Ville de Marseille renforce son action en faveur d’un cadre de vie plus apaisé rendu aux Marseillaises et aux Marseillais.





Informations pratiques



Retrouvez bientôt le détail des animations ainsi que les contraintes de circulation et de stationnement.



► Toutes les informations sur Marseille.fr .

