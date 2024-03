La Voie est belle Quartier Bonneveine Marseille 8e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

La Voie est belle Quartier Bonneveine Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La voie est belle revient samedi 16 mars dans le quartier Bonneveine !

La 3e édition du festival de quartier « La Voie est belle » organisé par la Mairie des 6&8 est de retour pour une 2e édition. Venez imaginer et expérimenter de nouveaux usages de l’espace public ! De nombreuses activités vous attendent. Venez nombreux pour vous engager et faire la fête dans votre quartier découvrez le programme !





De 9h à 11h

Activités biodiversité, végétalisation Cap Nature Pastré

▪️ Ateliers Comprendre le sol, l’enracinement des plantes

▪️ Ateliers Les semis

Sous les tentes autour du centre d’animation Bonnefon



De 10h à 12h

▪️ Ateliers Comprendre le compostage Naturoscope

Sous les tentes autour du centre d’animation Bonnefon



De 10h à 12h Laboratoire citoyen

▪️ Comité des Piétons du 8e arrondisseement

▪️ Apaisement de la circulation sur le boulevard du Sablier Inscription recommandée

Salle polyvalente, centre d’animation Bonnefon



De 11h à 12h

▪️ Démonstration sportive participative découvrez le dispositif gratuit de la Mairie de Secteur Sportez-vous bien !

devant le centre d’animation Bonnefon







12h30 Prise de parole de la Maire du 6&8, Olivia Fortin.

Grand banquet du quartier partageons un repas entre voisins, amis ou famille Inscriptions recommandée



devant le centre d’animation Bonnefon

12h à 13h30 musiciens et danseuses de Batucada Samba ÁRÀ T’AYÒ

13h30 à 14h30 démonstrations de danse moderne, capoeira et country

14h à 16h Balade urbaine commentée « Le Sauvage en Ville » à la découverte des habitants du quartier lichens, plantes, oiseaux, insectes…- avec le Bureau des guides.

Inscription recommandée

14h à 17h plantation et densification de la mini-forêt Semouraï

15h30 à 16h15 contes fantastiques de Tatiana Calderone Ateliers des artistes en exil

16h30 à 17h15 Magicien ventriloque, la malle au secret Alysée

18h moment convivial autour d’un apéritif avec l’Auberge Marseillaise

19h à 21h Un grand bal avec musique live Marsattrad



10h à 17h30 performances et initiations au Parkour PK13

Jeux en bois pour tous les publics

Stands associatifs Clean my Calanques, partenaire de l’événement

Atelier Vélo s’y remettre ou le réparer avec CycloLab

Stand de sensibilisation aux composteurs individuels de la Métropole Aix-Marseille



La journée du vendredi 15 mars est dédiée aux enfants des écoles du 8e arrondissement. Ils participeront à des ateliers de sensibilisation à la faune et la flore, des activités ludiques sur la végétalisation et la biodiversité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 21:00:00

Quartier Bonneveine Place Louis Bonnefon

Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Voie est belle Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille