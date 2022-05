La voie du Houblon, 14 mai 2022, .

La voie du Houblon

2022-05-14 – 2022-05-14

La voie du houblon est une course caritative et festive ouverte à tous d’une longueur de 10km. Elle reliait anciennement les villes de Compiègne et Saint-Sauveur (à La Cauette à Bières) mais relie les villes de Compiègne et d’Armancourt.

Il est tout à fait possible de parcourir les 10 km en courant, en marchant, mais aussi en rollers, en trottinette, en skateboard et même en caddie pour les plus téméraires d’entre vous. Le parcours sera ponctué de 4 stands sur lesquels seront proposées des dégustations de bières. Des softs, de l’eau et de la nourriture seront aussi mis à la disposition des participants. De nombreuses animations ainsi que des défis seront mis en place sur la totalité du parcours. L’objectif est de proposer un circuit mêlant course et randonnée, sport et détente, compétition et convivialité.

A l’arrivée, les participants pourront profiter de concerts, de bières mises en vente et de nourriture. Le retour vers Compiègne sera assuré par des navettes.

La voie du houblon est une course caritative et festive ouverte à tous d’une longueur de 10km. Elle reliait anciennement les villes de Compiègne et Saint-Sauveur (à La Cauette à Bières) mais relie les villes de Compiègne et d’Armancourt.

Il est tout à fait possible de parcourir les 10 km en courant, en marchant, mais aussi en rollers, en trottinette, en skateboard et même en caddie pour les plus téméraires d’entre vous. Le parcours sera ponctué de 4 stands sur lesquels seront proposées des dégustations de bières. Des softs, de l’eau et de la nourriture seront aussi mis à la disposition des participants. De nombreuses animations ainsi que des défis seront mis en place sur la totalité du parcours. L’objectif est de proposer un circuit mêlant course et randonnée, sport et détente, compétition et convivialité.

A l’arrivée, les participants pourront profiter de concerts, de bières mises en vente et de nourriture. Le retour vers Compiègne sera assuré par des navettes.

lavoieduhoublon@assos.utc.fr https://assos.utc.fr/lavoieduhoublon/

La voie du houblon est une course caritative et festive ouverte à tous d’une longueur de 10km. Elle reliait anciennement les villes de Compiègne et Saint-Sauveur (à La Cauette à Bières) mais relie les villes de Compiègne et d’Armancourt.

Il est tout à fait possible de parcourir les 10 km en courant, en marchant, mais aussi en rollers, en trottinette, en skateboard et même en caddie pour les plus téméraires d’entre vous. Le parcours sera ponctué de 4 stands sur lesquels seront proposées des dégustations de bières. Des softs, de l’eau et de la nourriture seront aussi mis à la disposition des participants. De nombreuses animations ainsi que des défis seront mis en place sur la totalité du parcours. L’objectif est de proposer un circuit mêlant course et randonnée, sport et détente, compétition et convivialité.

A l’arrivée, les participants pourront profiter de concerts, de bières mises en vente et de nourriture. Le retour vers Compiègne sera assuré par des navettes.

La voie du houblon

dernière mise à jour : 2022-05-04 par