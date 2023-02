Fabrication de fer artisanal au bas fourneau LA VOIE DU FER, 1 avril 2023, Bussières.

Venez découvrir la fabrication de fer artisanal à partir de minerai.

LA VOIE DU FER 509 Chemin de la Guédonnière 42110 POUILLY LES FEURS Bussières 42510 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Co-président de l’association Artimuse, je suis forgeron-coutelier et féron. Venez découvrir l’atelier de forge de Pouilly les Feurs et la présentation de mon travail de métallurgiste (acier à base de météorite, damas, wootz…). Vous verrez également les couteaux que je fabrique, et pourrez vous renseigner sur les stages de forge que j’organise régulièrement.

Vous verrez l’utilisation du bas fourneau, un petit four qui permet de fabriquer du métal en partant d’une roche (le minerai). L’atelier sera ouvert de 10H à 19H, samedi 1er avril et dimanche 2 avril 2023.

Le moment fort sera l’ouverture du four, qui aura lieu le samedi vers 18H.

Je suis également présent le vendredi 31 mars 2021 chez la potière Marina Leflon à Courzieu pour une démonstration de forge avec les scolaires, un stand présentant mon travail sera en place là-bas le samedi et le dimanche.



Philippe Lassablière