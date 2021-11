La voie d’Esmée Saucats, 6 novembre 2021, Saucats.

La voie d’Esmée Espace culturel La Ruche 1 allée Montesquieu Saucats

2021-11-06 – 2021-11-06 Espace culturel La Ruche 1 allée Montesquieu

Saucats 33650 Saucats

Spectacle familial, dès 5 ans

Cette histoire s’est passée il y a fort longtemps dans un village qui n’existe plus aujourd’hui : Dream Town. C’est Pen, notre ami le crayon magique qui se charge de la raconter. A cette époque, il travaillait avec une incroyable fée du nom d’Esmée. Elle avait le pouvoir de régler n’importe quel souci grâce aux formules magiques qu’elle rédigeait, mais elle-même avait un problème insoluble : sa voix.

Représentations à 11 h et 16 h 30

Rencontres du spectacle vivant en familles.

Du 5 au 6 novembre, une quinzaine de spectacles pour tous les publics et sur dix communes de la Communauté de Communes Montesquieu (sud Gironde).

programme détaillé sur www.oplum.fr

+33 7 82 99 58 21

Opération lumière

Espace culturel La Ruche 1 allée Montesquieu Saucats

