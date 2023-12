La Voie des Indés 2024 : Rencontre avec Jadd Hilal et Karim Kattan Bibliothèque Václav Havel Paris, 8 février 2024, Paris.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h30 à 21h30

.Public adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Rencontre avec Jadd Hilal et Karim Kattan

Lorsque l’on écrit de ou à

partir d’identités multiples et de géographies complexes, on est souvent amenés

à sortir du temps long de l’écriture pour intervenir dans le temps court de la

crise et l’urgence. Dans le cas d’écrivains palestiniens ou issus de

l’immigration, l’injonction à l’intervention est parfois d’autant plus forte

que les événements historiques rattrappent l’écriture et l’écrivain. Quelle

place veut-on laisser à l’actualité et l’urgence dans un processus d’écriture

qui, lui, se déploie sur le temps long ? Qu’est-ce que cela peut ajouter à la

pratique littéraire ou à l’inverse, est-ce que cela la contraint ? Jadd Hilal

et Karim Kattan, tous deux publiés aux éditions Elyzad, réfléchissent chacun à

leur manière à ces questions et y apportent des réponses variées, aussi bien

dans le cadre de leurs textes littéraires que de leurs interventions

médiatiques sur la situation en Israël-Palestine actuelle.

D’origine

libano-palestinienne, Jadd Hilal est

né en 1987 en France. Il réside à Paris où il est professeur de lettres et

chercheur en philosophie et littérature. En 2020 est paru aux éditions Elyzad

son second roman Une

baignoire dans le désert. »

Karim Kattan,

auteur palestinien, est né à Jérusalem en 1989. Il est docteur en littérature

comparée. Son recueil de nouvelles, Préliminaires pour un verger futur,

finaliste du Prix Boccace, a été publié aux éditions Elyzad en 2017. Le palais

des deux collines est son premier roman.

Cette rencontre fait partie de la programmation Voie des Indés 2024.

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

Editions Elyzad