Le mardi 23 janvier 2024

de 14h30 à 16h00

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Accueil d’une exposition autour de la maison d’édition jeunesse le diplodocus, ainsi qu’un atelier autour de l’album Vilaine Corneille de l’auteur-illustrateur Antoine Blaclard ! Dans le cadre de la Voix des Indés mettant à l’honneur l’édition indépendante, la bibliothèque accueille cette

année

les éditions Le diplodocus, maison indépendante créée en 2015 dans le

Gard qui vous emmènera « faire une balade créative pour prendre

conscience du monde actuel, et peut-être imaginer celui de demain ». Profitez d’un atelier avec l’un de ses auteurs-illustrateurs Antoine Blaclard autour de son album Vilaine Corneille,

A partir de 6 ans Sur inscription Cette rencontre fait partie de la programmation Voie des Indés 2024. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

