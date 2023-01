La voie des cigognes, conte musical de Gilles Gatoux Rosheim, 1 février 2023, Rosheim .

La voie des cigognes, conte musical de Gilles Gatoux

9 rue du Général de Brauer Rosheim 67560

2023-02-01 15:00:00 – 2023-02-01 15:45:00

Rosheim

67560

La fameuse légende des cigognes qui apportent les bébés est une réalité, mais uniquement dans un minuscule village au cœur des Vosges, abrité sous une lourde nappe brumeuse. C’est de là que la jeune cigogne Lisette, bavarde et gourmande, migre pour la première fois avec ses congénères. Après un long voyage, c’est l’arrivée au Zimbabwe où elle n’est plus nourrie de bredeles à la confiture mais doit se débrouiller elle-même avec des vers de terre, des libellules et des mouches.

Mais c’est justement sa gourmandise qui lui permettra de rencontrer Anissa et Amar, un jeune couple qui ne parvient pas à avoir d’enfant. Sensible à leur malheur, elle doit pourtant déjà retourner au pays. Lors de son voyage retour, cependant, lui est remis

un bébé à la couleur de la nuit, qui fera le bonheur de… Élisabeth et Émilien. Et c’est seulement lors de sa deuxième migration que lui sera remis l’enfant qui comblera Anissa et Amar, un bébé tout pâle, lumineux et joufflu.

Distribution :

Gilles Gatoux à la narration et chant

Le texte a été mis en musique par le jazzman Édouard, Séro-Guillaume, ainsi que les musiciens burkinabés Moussa Coulibaly et Issouf Koné.

A partir de 6 ans – Durée : 45min

La fameuse légende des cigogne qui apportent les bébés est une réalité, mais uniquement dans un minuscule village niché au fond des Vosges. C’est ici que Lisette, jeune cigogne très bavarde et gourmande, migre pour la première fois…

+33 3 88 49 25 00

Rosheim

dernière mise à jour : 2023-01-27 par