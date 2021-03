Chambéry visio-conférence Meet Jitsi Chambéry La voie de l’éducation intégrale visio-conférence Meet Jitsi Chambéry Catégorie d’évènement: Chambéry

La fédération des AFC de Savoie organise une visio-conférence. Lundi 15 mars 2021 à 20h30 avec F-X CLEMENT. Thème : la voie de l’éducation intégrale informations pour se connecter sur le site [www.afc73.fr](http://www.afc73.fr). A diffuser largement Bernard RIBIOLLET, président de la fédération des AFC de Savoie

entrée libre

