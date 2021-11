La voie de Johnny Besançon, 19 décembre 2021, Besançon.

EUR 39 Johnny Hallyday appelait son public “mes amis” et des amis, il en avait beaucoup. Parmi eux, il y a Jean-Baptiste Guégan un ami pas comme les autres.

Jean-Baptiste a 9 ans quand il découvre Johnny Hallyday. C’est un véritable coup de foudre qui va devenir une obsession et bouleverser sa vie à jamais. En effet à 17 ans, alors qu’il chante les chansons de son idole de karaoké en karaoké breton, un animateur local repère le don du jeune homme, véritable ressemblance vocal du monstre sacré.

Ensemble, ils commencent une collaboration sous le nom de “Johnny Junior” qui durera 17 ans.

L’incroyable talent de Jean-Baptiste aurait pu se cantonner à sa Bretagne natale, mais sa rencontre avec Christophe Porquet en juillet 2013 va changer la donne et transformer l’histoire en conte de fée. Plus qu’une rencontre artistique, c’est surtout une rencontre humaine. Comme Johnny Hallyday, les deux hommes viennent d’un milieu modeste et difficile.

Christophe est devenu Directeur Artistique et il décide d’ouvrir la voie du succès à ce petit frère d’adoption.

Quand Johnny disparaît le 5 décembre 2017, laissant ses amis désespérés, Christophe donne naissance au projet “La Voix de Johnny” pour rendre hommage à l’idole de toute une nation et lui dire “merci”. Le Groupe Partouche leur ouvre les portes de ses casinos pour une tournée triomphale. Accompagné de musiciens, choristes et techniciens issus d’un casting impressionnant, le talent de Jean-Baptiste éclate à chaque concert. Il offre aux fans un véritable moment de communion qui laisse sans voix.

Après des centaines de représentations où le phénomène musical est à chaque fois ovationné, ce projet évolue pour devenir

“LA VOIE DE JOHNNY”. Ce show époustouflant avec effets spéciaux, écrans géants et musiciens de renom promet d’enflammer les cœurs et d’allumer le feu. Et ouvre la voie d’une fabuleuse carrière à cet ami qui nous fait du bien.

