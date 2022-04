La voie de Johnny avec Jean-Baptiste Guégan Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-05-31 21:00:00 – 2022-05-31

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne 28 28 EUR Festivil’neuve, art du spectacle présente : La voie de Johnny avec Jean-Baptiste Guégan.

En première partie , Nayah (The Voice 2021) chante Céline. Réservations:

– La Maison du Commerce,

25 rue de Penne à Villeneuve-sur-Lot (05 53 72 12 85)

-Ticketmaster.fr

– Espace Leclerc

– Auchan

