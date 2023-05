MARCHÉ NOCTURNE DE PRODUITS DU TERROIR ET ARTISANAT 5 RUE MARIE POIROT, 7 juin 2023, La Vôge-les-Bains.

L’association Par monts et par Vôge organise des marchés nocturnes de produits du terroir et d’artisanat.

Découverte des produits Lorrains et de son artisanat local. (gastronomie, artisanat bois, poterie, ect…)

Buvette et petite restauration sur place. Chaque soirée sera rythmée par des animations variées.. Tout public

Mercredi 2023-06-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-07 21:00:00. 0 EUR.

5 RUE MARIE POIROT

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



The association Par monts et par Vôge organizes night markets of local products and crafts.

Discover the products of Lorraine and its local crafts. (gastronomy, wood crafts, pottery, ect…)

Refreshment bar and snacks on site. Each evening will be punctuated by various animations.

La asociación Par monts et par Vôge organiza mercados nocturnos de productos locales y artesanía.

Descubra los productos de Lorena y su artesanía local. (gastronomía, artesanía en madera, alfarería, etc.)

Bar y tentempiés in situ. Cada noche estará amenizada por diversas animaciones.

Der Verein Par monts et par Vôge organisiert Nachtmärkte mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk.

Entdeckung der lothringischen Produkte und des lokalen Handwerks. (Gastronomie, Kunsthandwerk aus Holz, Töpferei, ect…)

Erfrischungsgetränke und kleine Speisen vor Ort. Jeder Abend wird von verschiedenen Animationen begleitet.

Mise à jour le 2023-05-11 par OT EPINAL ET SA REGION