RENDEZ VOUS AUX JARDINS MANUFACTURE ROYALE La Manufacture royale, 4 juin 2023, La Vôge-les-Bains.

Visite commentée

L’histoire de ce site industriel unique, de ses arbres centenaires, de son parc et des personnages célèbres. Les essences témoignent du riche passé du parc directorial.

François Cornevaux décrit avec passion ce domaine industriel inscrit au titre des monuments historiques, unique en Lorraine et évoque surtout l’histoire du fondateur de la Manufacture George Puton, puis de ses dirigeants successifs Falatieu, Chavane. La visite du parc de la manufacture permet de découvrir l’étonnant fau de Verzy, arbre de l’année à l’Unesco et les essences rares témoignant du riche passé industriel du domaine (Ginko Biloba, catalpa, tulipier de Virginie).. Adultes

Dimanche 2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

La Manufacture royale

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Guided tour

The history of this unique industrial site, its century-old trees, its park and famous people. The species bear witness to the rich past of the director’s park.

François Cornevaux describes with passion this industrial estate, listed as a historical monument, unique in Lorraine, and evokes above all the history of the founder of the Manufacture, George Puton, then of its successive directors, Falatieu and Chavane. The visit of the park of the factory allows to discover the astonishing Verzy’s fau, tree of the year at Unesco and the rare essences testifying of the rich industrial past of the domain (Ginko Biloba, catalpa, tulip tree of Virginia).

Visita guiada

La historia de este emplazamiento industrial único, sus árboles centenarios, su parque y sus personajes célebres. Las especies dan testimonio del rico pasado del parque del director.

François Cornevaux describe con pasión este polígono industrial, catalogado como monumento histórico y único en Lorena, y evoca sobre todo la historia del fundador de la Manufactura, George Puton, y luego la de sus sucesivos directores, Falatieu y Chavane. Una visita al parque de la fábrica permite descubrir el asombroso Verzy fau, árbol del año de la Unesco, y las especies raras que atestiguan el rico pasado industrial de la finca (Ginko Biloba, catalpa, tulipero de Virginia).

Kommentierter Rundgang

Die Geschichte dieses einzigartigen Industriestandorts, seiner jahrhundertealten Bäume, seines Parks und seiner berühmten Persönlichkeiten. Die Baumarten zeugen von der reichen Vergangenheit des Direktorenparks.

François Cornevaux beschreibt mit Leidenschaft dieses unter Denkmalschutz stehende Industriegelände, das in Lothringen einzigartig ist, und erzählt vor allem die Geschichte des Gründers der Manufaktur, George Puton, und seiner nachfolgenden Leiter Falatieu, Chavane. Beim Besuch des Parks der Manufaktur können Sie die erstaunliche Fau de Verzy, Unesco-Baum des Jahres, und seltene Baumarten, die von der reichen industriellen Vergangenheit des Anwesens zeugen (Ginko Biloba, Catalpa, Virginia-Tulpenbaum), entdecken.

