LA FETE DE LA TRANSITION Place des Fêtes, 6 mai 2023, La Vôge-les-Bains.

Vers une société plus solidaire et plus soutenable ! venez rencontrer les Initiatives citoyennes, solidaires, sociales et Associations de Transition du secteur, et découvrir les animations proposées à cette occasion : entre stands associatifs de présentation des différents projets et activités de chacun, buvette et restauration « Locavore », animations, ateliers, conférences, tables rondes, impro théâtre et animations musicales, il y en aura pour tous les goûts!

Plus d’infos sur notre page facebook!. Tout public

Samedi 2023-05-06 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. 0 EUR.

Place des Fêtes croisement Avenue C.Chavane, A.Demazure et rue des anciens moulins

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



Towards a more united and sustainable society! Come and meet the citizen, solidarity, social initiatives and Transition Associations of the area, and discover the activities proposed on this occasion: between associative stands presenting the different projects and activities of each one, refreshment stands and « Locavore » food, activities, workshops, conferences, round tables, improvisation and musical activities, there will be something for everyone!

More info on our facebook page!

Hacia una sociedad más solidaria y sostenible! Ven a conocer las iniciativas ciudadanas, solidarias y sociales y las Asociaciones de Transición de la zona, y descubre las actividades propuestas en esta ocasión: entre stands asociativos que presentan los diferentes proyectos y actividades de cada uno, puestos de refrescos y comida « Locavore », actividades, talleres, conferencias, mesas redondas, improvisación y actividades musicales, ¡habrá para todos los gustos!

¡Más información en nuestra página de facebook!

Auf dem Weg zu einer solidarischeren und nachhaltigeren Gesellschaft! Treffen Sie die Bürgerinitiativen, Solidaritäts- und Sozialinitiativen und Übergangsorganisationen des Sektors und entdecken Sie die Veranstaltungen, die bei dieser Gelegenheit angeboten werden: Zwischen Vereinsständen, an denen die verschiedenen Projekte und Aktivitäten vorgestellt werden, Imbissständen und « Locavore »-Restaurants, Veranstaltungen, Workshops, Konferenzen, runden Tischen, Impro-Theater und musikalischen Darbietungen ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Facebook-Seite!

