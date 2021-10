La vocation et le métier de philosophe : structures et figures d’un champ national (1970-2000) Médiathèque centre-ville, 23 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

Dans ce second temps consacré au livre La Vocation et le métier de philosophe (2007), Henri de Monvallier montrera comment Pinto rend compte sociologiquement de la structure et de l’évolution de ce qu’il appelle, après son maître Pierre Bourdieu, « le champ philosophique » en France de 1970 à 2000. Quels sont les signes sociaux à partir de quoi on reconnaît un philosophe ? Quelle est la différence entre un professeur de philosophie et un philosophe ? Comment les rapports des philosophes aux médias et aux institutions (et, en particulier, à l’université) ont-ils évolué durant trente ans ? Telles seront (entre autres) les questions qui seront abordées dans cette séance. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée dans la limite des places disponibles.

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et docteur en philosophie, et Président de l’Université Populaire d’Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



2021-11-23T19:30:00 2021-11-23T21:00:00