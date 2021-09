La vocation et le métier de philosophe : l’inconscient scolaire Médiathèque centre-ville, 19 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux.

La vocation et le métier de philosophe : l’inconscient scolaire

Médiathèque centre-ville, le mardi 19 octobre à 19:30

Dans La Vocation et le métier de philosophe (2007), Pinto montre l’intérêt d’utiliser les instruments de la sociologie pour rendre compte de la réalité sociale de la philosophie dont l’enseignement occupe une place si particulière et éminente en France, notamment dans les classes de lycée. Discipline rétive, par définition, à toute tentative d’objectivation venue des sciences sociales, la philosophie a tendance à assimiler immédiatement à du « réductionnisme » et à un attentat contre « la pensée » toute intrusion sociologique. Il sera question dans cette première partie de la constitution historique de l’inconscient scolaire philosophique depuis deux siècles en France et de ses implications dans l’exercice de dissertation. Au-delà de 10 min après le début de l’animation plus aucune entrée ne sera autorisée. Merci de votre compréhension. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée dans la limite des places disponibles.

Conférence par Henri de Monvallier, agrégé et docteur en philosophie, et Président de l’Université Populaire d’Issy-les-Moulineaux.

Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



