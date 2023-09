EXPOSITION – GALAXIES ARTISTIQUES LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Metz, 4 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

Cette exposition est également l’occasion de découvrir pas moins de quatre nouveaux talents qui intègrent le collectif : Claire Bravi, Mina Mazdak, Julien Berzi et Hervé Boticelli. Transport onirique dans le passé ouvrier de notre région, délicatesse de la peinture persane, surréalisme de collages empruntés à des magazines surannés, paréidolies travaillées sur des supports de tôle brute…Nos petits nouveaux ont des choses à dire et à montrer !

Vernissage le 06 octobre 2023 à 18h00. Tout public

Vendredi 2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-11-25 19:00:00. 0 EUR.

LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Place Marché de la Chèvre

Metz 57000 Moselle Grand Est



This exhibition is also an opportunity to discover no less than four new talents joining the collective: Claire Bravi, Mina Mazdak, Julien Berzi and Hervé Boticelli. A dreamlike journey into our region?s working-class past, the delicacy of Persian painting, the surrealism of collages borrowed from old-fashioned magazines, pareidolies worked on rough sheet metal… Our newcomers have a lot to say and show!

Opening on October 06, 2023 at 6:00 pm

Esta exposición es también la ocasión de descubrir nada menos que cuatro nuevos talentos que se unen al colectivo: Claire Bravi, Mina Mazdak, Julien Berzi y Hervé Boticelli. Un viaje onírico al pasado obrero de nuestra región, la delicadeza de la pintura persa, el surrealismo de los collages tomados de revistas de antaño, obras paranormales sobre chapa rugosa… ¡Nuestros recién llegados tienen mucho que decir y mucho que mostrar!

Inauguración el 06 de octubre de 2023 a las 18:00

Diese Ausstellung bietet auch die Gelegenheit, nicht weniger als vier neue Talente zu entdecken, die dem Kollektiv beitreten: Claire Bravi, Mina Mazdak, Julien Berzi und Hervé Boticelli. Traumhafte Reisen in die Vergangenheit der Arbeiterklasse unserer Region, zarte persische Malerei, surreale Collagen aus altmodischen Zeitschriften, Pareidolien auf rohem Blech… Unsere Neulinge haben viel zu sagen und zu zeigen!

Vernissage am 06. Oktober 2023 um 18.00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ