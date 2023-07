EXPOSITION – BRUNO BOULALA LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Metz, 12 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

Né en 1971 à Lunéville, c’est au cœur du terreau artistique lorrain que Bruno Boulala réalise sa formation. Il commence ses études d’arts appliqués à Nancy et intègre l’école des Arts décoratifs de Strasbourg en 1989. À partir de 1995, il développe un travail personnel autour de la trace et de la mémoire du geste. Ses recherches se situent entre calligraphie, écriture et peinture. L’approche picturale du peintre Bruno Boulala rend hommage aux instants furtifs, perçus dans la matière inerte et vivante à la fois, animée par la lumière, privée de géométrie et de calcul.

Vernissage : 14 juillet 2023 de 10h00 à 20h00. Tout public

Vendredi 2023-07-12 14:00:00 fin : 2023-09-29 19:00:00. 0 EUR.

LA VITRINE ÉPHÉMÈRE Place du marché de la Chèvre

Metz 57000 Moselle Grand Est



Born in 1971 in Lunéville, it was in the heart of Lorraine’s artistic soil that Bruno Boulala completed his training. He began his studies in applied arts in Nancy and entered the Strasbourg School of Decorative Arts in 1989. From 1995 onwards, he developed his personal work around the trace and memory of gesture. His research lies somewhere between calligraphy, writing and painting. Bruno Boulala?s pictorial approach pays homage to furtive moments, perceived in matter that is both inert and alive, animated by light, deprived of geometry and calculation.

Opening: July 14, 2023 from 10:00 am to 8:00 pm

Nacido en Lunéville en 1971, Bruno Boulala se formó en el corazón de la tierra artística de Lorena. Comenzó sus estudios de artes aplicadas en Nancy e ingresó en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo en 1989. A partir de 1995, desarrolla su trabajo personal en torno a la huella y la memoria del gesto. Sus investigaciones se sitúan entre la caligrafía, la escritura y la pintura. El enfoque pictórico de Bruno Boulala rinde homenaje a los momentos furtivos, percibidos en una materia a la vez inerte y viva, animada por la luz, despojada de geometría y cálculo.

Inauguración: 14 de julio de 2023 de 10.00 a 20.00 horas

Bruno Boulala wurde 1971 in Lunéville geboren. Seine Ausbildung absolvierte er im Herzen des künstlerischen Nährbodens von Lothringen. Er begann sein Studium der angewandten Kunst in Nancy und wechselte 1989 an die Kunstgewerbeschule in Straßburg. Ab 1995 entwickelt er eine persönliche Arbeit rund um die Spur und das Gedächtnis der Geste. Seine Forschungen bewegen sich zwischen Kalligraphie, Schrift und Malerei. Der malerische Ansatz des Malers Bruno Boulala ist eine Hommage an die flüchtigen Momente, die er in der leblosen und zugleich lebendigen Materie wahrnimmt, die vom Licht belebt wird und der Geometrie und Berechnung entbehrt.

Vernissage: 14. Juli 2023 von 10.00 bis 20.00 Uhr

