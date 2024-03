La Vitrine de Pop présente « La Chute d’Icare, 2.1 Après la chute… » par Gaëlle Tremblay La vitrine de Pop Caen, vendredi 1 mars 2024.

La Vitrine de Pop présente « La Chute d’Icare, 2.1 Après la chute… » par Gaëlle Tremblay La vitrine de Pop Caen Calvados

Vendredi

« La Chute d’Icare » (toile 180x130cm) vise à établir une corrélation entre la représentation figurative du corps sous tension physique et le sens figuré des tensions, des crises et de l’éréthisme de l’Homme.

« La Chute d’Icare » (toile 180x130cm) vise à établir une corrélation entre la représentation figurative du corps sous tension physique et le sens figuré des tensions, des crises et de l’éréthisme de l’Homme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-05-01

La vitrine de Pop 61 Rue Saint-Martin

Caen 14000 Calvados Normandie lavitrinedepop@free.fr

L’événement La Vitrine de Pop présente « La Chute d’Icare, 2.1 Après la chute… » par Gaëlle Tremblay Caen a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Caen la Mer