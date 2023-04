L’ atelier d’artiste « La Vitrine », fête ses 2 ans ! La Vitrine Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

L’ atelier d’artiste « La Vitrine », fête ses 2 ans ! La Vitrine, 20 mai 2023, Albi. L’ atelier d’artiste « La Vitrine », fête ses 2 ans ! Samedi 20 mai, 14h00 La Vitrine gratuit et ouvert à tous 14h à 19h animations à La Vitrine

19h, départ défilé déguisé pour LE BAR rue Porta ou aura lieu la remise du prix du meilleur déguisement, le tirage de la tombola et une session dj avec chill-house. La Vitrine 12 rue du Plancat, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 06 85 28 09 08 https://www.facebook.com/lavitrinealbi/ [{« type »: « email », « value »: « leasanchezart@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 85 28 09 08 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T19:00:00+02:00

