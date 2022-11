Ateliers créatifs pour Noël La Vitrine Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Ateliers créatifs pour Noël La Vitrine, 17 décembre 2022, Albi. Ateliers créatifs pour Noël 17 – 21 décembre La Vitrine

Sur réservations : 20 euros/Tarif réduit 16 euros/Forfait 5 jours 90 euros/Forfait 5 jours réduit 70 euros

Créez suspensions, bougies, cartes de vœux et autres décorations ! La Vitrine 12 rue du Plancat, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« link »: « https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel »}]

06 85 28 09 08 https://www.facebook.com/lavitrinealbi/ La période de Noël est propice aux activités créatives et à l’imagination. Vous cherchez des idées de décoration uniques à fabriquer vous-même ? Mais aussi des activités manuelles pour occuper les enfants de plus de 10 ans ? Direction « La Vitrine », rue du Plancat, où l’artiste professionnelle Léa Sanchez propose des ateliers pour créer : des cartes de vœux, des couronnes de Noël, des guirlandes et des suspensions, des bougies et des bougeoirs, mais aussi des petites décorations de table. Du 17 au 21 décembre 2022 de 14h à 17h, La Vitrine (12 rue du Plancat) Cartes de voeux : samedi 17 décembre 2022

Couronnes de Noël : dimanche 18 décembre 2022

Guirlandes et suspensions : lundi 19 décembre 2022

Bougies et bougeoirs : mardi 20 décembre 2022

Petites décorations de table : mercredi 21 décembre 2022

Tarifs : 20 euros/Tarif réduit 16 euros/Forfait 5 jours 90 euros/Forfait 5 jours réduit 70 euros Sur réservation : 06 85 28 09 08 Retrouvez l’ensemble des moments et animations de Noël à Albi sur : noel.albi.fr

