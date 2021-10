Villers-Cotterêts Musée Alexandre Dumas Aisne, Villers-Cotterêts La vita è più bella in italiano ! Musée Alexandre Dumas Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

du mardi 26 octobre au vendredi 29 octobre à Musée Alexandre Dumas

_Animé par Delphine Delamotte, professeure d’italien._ L’Italie est depuis des millénaires, un berceau culturel et artistique. Elle a conquis le monde entier avec ses écrivains (Dante, Machiavel, Calvino…), ses peintres, architectes et sculpteurs (Michelangelo, Leonardo Da Vinci…), ses musiciens (Vivaldi, Rossini, Verdi…), ses explorateurs (Christophe Colomb, Amerigo Vespucci), ses inventeurs (Marconi, Meucci, Fermi)… De nos jours, la tradition continue avec Hugo Pratt et Carlo Rispoli (bande-dessinée), Pininfarina (design), Gucci, Versace, Armani (mode)… Apprendre l’italien, c’est aussi apprendre les racines communes qui fondent notre identité culturelle. _Du 26 au 29 octobre 2021, de 10h à 12h (quatre séances de 2h)_ _Tous publics, à partir de 8 ans_ _Tarifs : 21 € + 18 ans / 12,60 € – 18 ans_

Sur réservation, 21 € + 18 ans / 12,60 € – 18 ans

ATELIER LINGUISTIQUE | La vita è più bella in italiano ! Musée Alexandre Dumas 24 rue Demoustier, 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T12:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00

