La visite monstrueuse : Halloween à Auxerre

Venez frissonner d'épouvante devant les histoires effrayantes de notre guide/sorcière. Si vous êtes d'humeur enfantine, rendez-vous à 15 h, pour les adultes les plus courageux, rejoignez notre point de départ à 18 h pour un bon coup de frisson !

