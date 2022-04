La visite en famille

2022-04-28 – 2022-04-28 2 2 EUR À partir de 7 ans | Durée : 45min

Tarif : 8 € adulte / 2 € enfant (entrée du musée incluse)

Découvrez le musée en famille lors d’une visite animée et plongez dans l’univers passionnant de la Préhistoire. À partir de 7 ans | Durée : 45min

