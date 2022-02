La Visite du Jardinier Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

La Visite du Jardinier Conservatoire et Jardin botaniques, 6 avril 2022, Chambésy. La Visite du Jardinier

Conservatoire et Jardin botaniques, le mercredi 6 avril à 14:00

**Ces visites, aux thématiques renouvelées chaque mois,** présentent les collections de votre «Musée vivant» du point de vue de l’horticulteur·trice-botaniste. **Posez toutes vos questions sur les soins à donner à vos plantes.** Venez nombreux découvrir les secrets de la du jardinier·e et ceux de nos collections vivantes! Sur inscription à l’adresse: [[visites.cjb@ville-ge.ch](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch)](mailto:visites.cjb@ville-ge.ch) ou par téléphone au:022 418 51 00.

Gratuit

Le 1er mercredi du mois, d’avril à novembre, laissez-vous émerveiller par une visite surprise guidée par une jardinière ou un jardinier spécialisé·e des CJBG. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

La Visite du Jardinier Conservatoire et Jardin botaniques 2022-04-06 was last modified: by La Visite du Jardinier Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 6 avril 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy