La visite du dimanche / Les femmes artistes dans les collections du musée Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La visite du dimanche / Les femmes artistes dans les collections du musée Musée d’arts de Nantes, 25 septembre 2022, Nantes. 2022-09-25

Horaire : 11:15 12:15

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). Le dimanche matin, offrez-vous un réveil tout en douceur au musée ! Partez à la découverte des collections permanentes en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thèmes : Les femmes artistes dans les collections du musée Cette visite propose de partir à la rencontre de certaines femmes artistes exposées au musée, de la peintre caravagesque Virginia Da Vezzi à l’expressionniste abstraite Joan Mitchell en passant par Sonia Delaunay et sa contribution décisive à l’art moderne. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Other Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La visite du dimanche / Les femmes artistes dans les collections du musée Musée d’arts de Nantes 2022-09-25 was last modified: by La visite du dimanche / Les femmes artistes dans les collections du musée Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 25 septembre 2022 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique