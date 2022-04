La visite du dimanche / Découverte de l’exposition : Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La visite du dimanche / Découverte de l’exposition : Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes, 22 mai 2022, Nantes. 2022-05-22

Horaire : 14:00 15:00

Gratuit : non 12€ / 8€ / 4€ / 2,5€ Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. Le dimanche, partez à la découverte des collections permanentes et des expositions temporaires en vous laissant porter par une programmation de visites variées, à découvrir au fil des semaines : visites thématiques, chronologiques, insolites… Thème : Découverte de l’exposition Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Le Musée d’arts invite l’artiste à la carrière internationale à concevoir une installation spécifique dans le Patio, mêlant les techniques de la sculpture, de la peinture et du son. À découvrir, accompagné par un médiateur-conférencier du musée. Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/angela-bulloch

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Musée d'arts de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

La visite du dimanche / Découverte de l’exposition : Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes 2022-05-22 was last modified: by La visite du dimanche / Découverte de l’exposition : Angela Bulloch. Paradigme perpendiculaire Musée d’arts de Nantes Musée d'arts de Nantes 22 mai 2022 Musée d'arts de Nantes Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique