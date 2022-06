La visite dont vous êtes les héros Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

Pertuis 84120 8 8 Une mystérieuse boîte fermée contenant une lettre écrite par le Duc de La Valette commandant des armées de Provence en 1589 a été retrouvée dans la maison dite « de la reine Jeanne ».

Une mystérieuse boîte fermée contenant une lettre écrite par le Duc de La Valette commandant des armées de Provence en 1589 a été retrouvée dans la maison dite « de la reine Jeanne ».

Saurez-vous relever les défis lancés par le Duc et décrypter les indices qui vous permettront de récupérer la récompense qu'il vous a laissée dans le temps imparti? Tu as entre 8 et 14 ans et l'âme d'un aventurier? Viens découvrir » la visite dont vous êtes les héros » en participant à une chasse au trésor!

