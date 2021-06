Bordeaux Musée des Beaux-Arts Bordeaux, Gironde La visite dont vous êtes le héros Musée des Beaux-Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Musée des Beaux-Arts, le samedi 3 juillet

Enfilez votre plus belle robe pour incarner la Duchesse d’Angoulême. Ce jeu est inspiré des livres dont vous êtes le héros, d’après un scénario palpitant concocté par nos soins ! Suivez la surnommée “Madame Royale” dans ses péripéties ! Napoléon rentre d’exil et veut reprendre le pouvoir, contraignant la Duchesse d’Angoulême à quitter Bordeaux. C’est pour vous le début d’une folle aventure à travers les œuvres du musée des Beaux-Arts. Affrontez vos ennemis en duel, trouvez le grand amour ou devenez une artiste renommée, qui sait ce que vous réservera le destin ?

