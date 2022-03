La visite des jardiniers des jardins du MIP Jardins du musée international de la parfumerie Mouans-Sartoux Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Le ministère de la Culture renouvelle pour la dix-neuvième année les Rendez-vous aux jardins sur le thème « Les jardins face au changement climatique». Les jardins du MIP participeront comme chaque année à cet événement conçu pour éveiller les sens et faire découvrir à chacun la variété et la richesse des jardins. Labellisé jardin remarquable en 2022, les équipes s’attacheront d’autant plus à la valorisation de ce patrimoine exceptionnel où la culture olfactive prend tout son sens. Le thème de cette 19eme édition est crucial dans la démarche de nos jardiniers qui œuvrent dans un environnement méditerranéen.

Entrée libre sous réserve de disponibilité sur place

