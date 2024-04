La visite des 3-5 ans « Les sens en éveil » Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, dimanche 2 juin 2024.

La visite des 3-5 ans « Les sens en éveil » Rendez-vous aux jardins 2024 Dimanche 2 juin, 16h00 Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Pour les 3-5 ans – Nombre de place limité, réservation obligatoire auprès du service des publics

Visiter le site des Charmettes, c’est avoir les cinq sens en éveil ! Ce parcours offre une découverte sensorielle de la maison et du jardin.

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 68 58 45 »}, {« type »: « email », « value »: « publics.musees@mairie-chambery.fr »}] Jean-Jacques Rousseau séjourne aux Charmettes avec Madame de Warens entre 1736 et 1742 où il découvre les plaisirs de la nature, s’adonne à sa passion pour la musique et poursuit son éducation, tant bien théorique que sentimentale, aux côtés de « Maman ». Véritable écrin de biodiversité, la maison des Charmettes est entourée d’un jardin botanique, d’un verger et d’une vigne conservatoires, ainsi que d’un rucher. Parking.

