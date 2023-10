La visite de l’intime à Lafayette Anticipations Lafayette Anticipations Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 19h45

Vivez au contact des œuvres d’Issy Wood une expérience des sens et des souvenirs !

Juliette Verga-Laliberté – hypnologue – met votre corps en condition pour intensifier l’attention aux toiles et convoquer votre mémoire.

À partir de ses techniques hypnotiques, vous découvrirez quelques peintures de l’artiste, à travers une approche mémorielle et familiale, en écho aux objets représentés par l’artiste et son obsession pour l’intime.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Issy Wood 2023, courtesy de l’artiste ; Carlos/Ishikawa, Londres ; et Michael Werner, New York. Photo : Damian Griffiths Issy Wood, Self portrait 27, 2022