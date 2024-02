LA VISITE CURIEUSE ET SECRÈTE Archives départementales Marseille 3e Arrondissement, mardi 26 mars 2024.

Mardi 26 mars 2024 19 h

De David Wahl

Produit par le Théâtre La Cité

Suivi d’une rencontre entre David Wahl, comédien, écrivain et Capucine Trochet, navigatrice, écrivaine.

Créé à Océanopolis Brest, Centre national de culture scientifique dédié à l’océan (2015)

Suivi d’une rencontre entre David Wahl, comédien, écrivain et Capucine Trochet, navigatrice, écrivaine.



D’où vient la haine que les hommes ont longtemps portée aux manchots ? Et sait-on que ces derniers ont bien failli disparaître dans d’horribles circonstances ? Que cherchons-nous par-delà les flots, alors que nous savons à peine nager ? La Visite curieuse et secrète nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’océan. Des légendes ancestrales aux dernières et invraisemblables découvertes scientifiques, pour la plupart encore confidentielles, nous traverserons les frontières du monde connu pour une exploration aux limites de l’imaginable.



L’échange qui suivra sera un regard croisé entre David Wahl et Capucine Trochet autour de deux récits de grandes traversées l’une, à bord du Pourquoi Pas ?, grand vaisseau de la flotte océanique française ; l’autre, à bord de Tara Tari, petit voilier de pêche du Bangladesh fait de jute et de matériaux de récupération.



Durée 2 h 15 Tout public.

Gratuit sur réservation reservations.archives@departement13.fr et au 04 13 31 82 52 .

Début : 2024-03-26 19:00:00

fin : 2024-03-26 21:30:00

Archives départementales 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur archives13@departement13.fr

