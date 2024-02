La visite curieuse et secrète Archives départementales Marseille 3e Arrondissement, mardi 26 mars 2024.

La visite curieuse et secrète nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’océan.

La visite curieuse et secrète ou relation véritable des choses inouïes se passant en la mer et ses abysses



Dès 15 ans

En partenariat avec les Archives départementales des Bouches-du-Rhône



UN SPECTACLE-CAUSERIE DE DAVID WAHL, SUIVI D’UNE RENCONTRE

ENTRE DAVID WAHL ET CAPUCINE TROCHET



Je suis à bord d’une demi-noix de coco, je vogue d’étoile en étoile, de rêve en rêve. Capucine Trochet



D’où vient la haine que les hommes ont longtemps portée aux manchots ? Et sait-on que ces derniers ont bien failli disparaître dans d’horribles circonstances ? Que cherchons-nous par-delà les flots, alors que nous savons à peine nager ? La visite curieuse et secrète nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’océan.

Des légendes ancestrales aux dernières et invraisemblables découvertes scientifiques, pour la plupart encore confidentielles, nous traverserons les frontières du monde connu pour une exploration aux limites de l’imaginable.



Le spectacle sera suivi d’un échange croisé entre David Wahl et Capucine Trochet, pour deux récits de traversées. L’une à bord du Pourquoi Pas ?, grand vaisseau de la flotte océanique française ; l’autre à bord de Tara Tari, petit voilier de pêche du Bangladesh fait en jute et matériaux de récupération.



Capucine Trochet est navigatrice et écrivaine. Elle est l’autrice de Tara Tari. Mes ailes, ma liberté (éditions Arthaud).

David Wahl est écrivain, dramaturge et interprète, auteur associé à Océanopolis Brest. L’océan et ses enjeux écologiques nourrissent en grande partie son écriture. Il est l’auteur de La Visite curieuse et secrète, (éditions Riveneuve/Archimbaud) et de La Vie Profonde. Une expédition dans les Abysses (éditions Arthaud).



Texte et interprétation David Wahl · Collaboration artistique Gaëlle Hausermann · Régie générale Anthony Henrot · Régie vidéo/mapping Gaëlle Hausermann · Spectacle créé à Océanopolis Brest, Centre national de culture scientifique dédié à l’Océan, en 2014 · Texte paru en mai 2015 aux éditions Riveneuve/Archimbaud · Photo © Laurent de Moroges .

Archives départementales 18 Rue Mirès

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

