La visite curieuse et secrète – David Wahl – Petite académie des arts vivants Muséum d’Histoire Naturelle, 10 décembre 2021, Nantes.

2021-12-10 Représentations les 10 et 11 décembre 2021 à 20h30

Théâtre. “La visite curieuse et secrète” ou la relation véritable des choses inouïes se passant en la mer et ses abysses.D’où vient la haine que les hommes ont longtemps portée aux manchots ? Et sait-on que ces derniers ont bien failli disparaître dans d’horribles circonstances ? Que cherchons-nous par delà les flots, alors que nous savons à peine nager ? “La visite curieuse et secrète” nous embarque en un voyage marin à la recherche du lien mystérieux qui rattache l’homme à l’Océan. Des légendes ancestrales aux dernières et invraisemblables découvertes scientifiques, pour la plupart encore confidentielles, nous traverserons les frontières du monde connu pour une exploration aux limites de l’imaginable. Auteur et dramaturge, David Wahl a fait de son insatiable curiosité le carburant de tous ses projets. A mi-chemin entre récit théâtral et exposé savant, David Wahl, passionné d’histoire des sciences, y entremêle découvertes scientifiques, mythes fondateurs et anecdotes insolites. Conception et interprétation : David Wahl Durée : 1h15 Public : à partir de 15 ans, tout public Dans le cadre de la Petite académie des arts vivants

