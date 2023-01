La Visite, au Théâtre 14 Théâtre 14, 30 mai 2023, Paris.

Du mardi 30 mai 2023 au samedi 17 juin 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 20h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

. payant

Tarif normal – 25€

Tarif voisin – 18€

Tarif réduit – 10€

Tarif étudiant – 1€

C’est le dernier spectacle de la saison du Théâtre 14 ! Avant l’été, profitez d’un dernier moment en salle avec La Visite, écrit et mis en scène par Anne Berest.

On pourrait faire des fromages au lait de femme.

Une table basse, des fleurs éparses, et des peluches abandonnées dans leurs paquets… Le thé est servi et le nouveau-­‐né attend son lait. La jeune femme reçoit ses visiteurs, elle les prend à témoin de sa révolution. Parole directe et sans fard au public : être mère n’a rien du miracle annoncé. Elle traverse des états contraires. Dans son hilarant delirium, elle interroge ce qu’on appelle « l’instinct maternel ». Elle convoque ses connaissances scientifiques, passe en revue le monde animal, de la tortue abandonnique à la lézarde qui dévore sa progéniture… Est-­‐il si merveilleux d’enfanter ?

Romancière, scénariste, Anne Berest est l’autrice de nombreux romans dont Gabriële, coécrit avec sa sœur. À la demande de Lolita Chammah, qu’elle connaît depuis plus de vingt ans, elle écrit La Visite, monologue et invective, brûlot rieur et sans pudeur contre toutes les idées reçues relatives à l’instinct maternel et aux joies d’être maman.

Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Contact : https://www.theatre14.fr/index.php/programmation-2022-2023/la-visite 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php#tarifs

Vincent Bérenger Lolita Chammah, dans La Visite