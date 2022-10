La visite à ne pas manquer, spéciale Toussaint Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Jura EUR 5 Quel meilleur moment que la Toussaint pour évoquer la place des morts dans la cité ? On ne fait pas attention, mais ils sont partout… Suivez-nous pour en savoir plus au cours de cette visite insolite. Le lundi 31 octobre, rendez-vous à 17h et suivez le guide à travers les rues de Salins.

Visite sur réservation et sous condition d’un nombre suffisant de personnes inscrites. Rendez-vous à l’office de tourisme 15 min avant le départ.

Prévoir une lampe torche et des bonbons. Tarif : 5€ et des bonbons Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains

