Centre culturel de la Visitation, le mardi 14 septembre à 12:30

**Pause patrimoine à la découverte de l’ancien couvent de la Visitation.** Découverte de ce lieu dont l’histoire remonte en 1637 avec l’établissement d’un couvent de l’ordre de la Visitation. Parcours commenté dans l’ancien couvent devenu aujourd’hui Conservatoire municipal de danse et d’arts plastiques.

2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans. Sur réservation. Pass sanitaire. Port du masque obligatoire. Rdv : 5 rue Littré

Centre culturel de la Visitation Rue Littré, 24000 Périgueux

