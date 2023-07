Exposition « Dole dans l’Europe du XVIe siècle » La Visitation Dole, 16 septembre 2023, Dole.

En 1509, Marguerite d’Autriche, fille de Marie de Bourgogne et petite-fille du duc Charles le Téméraire, devient gouverneur général des Pays-Bas. Elle gouverne alors la Franche-Comté depuis Malines où elle réside.

Cette exposition présente les édifices, les événements et les personnages qui témoignent du lien unissant Dole et Malines, la Franche-Comté et les Flandres, au XVIe siècle.

Elle permet de replacer Dole dans le contexte européen et éclaire d’un jour nouveau le rôle de son université, qui attire nombre d’étudiants et de professeurs venus des Flandres.

Cette exposition se tient dans la chapelle du collège Saint-Jérôme, collège bénédictin fondé à la fin du XVe siècle, très lié à l’histoire de l’université.

La Visitation 3 avenue Aristide-Briand 39100 Dole

