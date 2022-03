La visiote Aix insolite – Visite virtuelle Aix-en-Provence, 8 février 2022, Aix-en-Provence.

La visiote Aix insolite – Visite virtuelle Aix-en-Provence

2022-02-08 – 2022-02-08

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

11 11 Depuis chez vous, cette “Visiote” se fera avec votre ordinateur / portable, smartphone ou tablette dotés d’une connexion internet. Fauteul ou canapé fortement recommandé ! Vous pouvez laisser votre micro et votre caméra ouverts, c’est plus convivial pour tous !



Après votre réservation, vous recevrez vos billets avec un lien internet : Connectez vous quelques minutes avant l’heure du rendez vous avec le lien fourni sur votre billet pour vérifiez que votre matériel fonctionne, et ne pas rater le début.



➜ Visio conférence

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ.

Laissez vous guider en visite virtuelle dans le centre historique d’Aix en Provence, avec Jean-Pierre Cassely, qui adapte son immanquable visite guidée Aix Insolite en visio-conférence, toujours avec humour et anecdotes

Depuis chez vous, cette “Visiote” se fera avec votre ordinateur / portable, smartphone ou tablette dotés d’une connexion internet. Fauteul ou canapé fortement recommandé ! Vous pouvez laisser votre micro et votre caméra ouverts, c’est plus convivial pour tous !



Après votre réservation, vous recevrez vos billets avec un lien internet : Connectez vous quelques minutes avant l’heure du rendez vous avec le lien fourni sur votre billet pour vérifiez que votre matériel fonctionne, et ne pas rater le début.



➜ Visio conférence

➜ Langue : en français

➜ Durée : 1h30 environ.

Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-26 par