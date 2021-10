Versailles Académie de Versailles Versailles, Yvelines La vision catholique de la nature et de l’environnement par Jean Robert Pitte, membre de l’institut secrétaire perpétuel de l’ac des science Académie de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

le mardi 9 novembre à 18:30

Le catholicisme est la voie romaine du christianisme. Sa vision de la nature et de l’environnement est assez proche des celles des autres monothéismes qui sont nés et se sont diffusés depuis les rivages de la Méditerranée : judaïsme, voies orthodoxes du christianisme, islam. Les règnes minéral (terre, eau, air), végétal et animal ont été créés par Dieu en premier lieu, puis Dieu créa l’Homme et lui enjoignit de soumettre le reste de la Création. C’est la doctrine constante de l’Église depuis deux millénaires, saint François d’Assise étant pour ses fidèles le patron de l’écologie… C’est cette vision du monde qui est fondatrice de l’écologisme, idéologie qui domine aujourd’hui de plus en plus à la surface de la terre. Jean-Robert PITTE est l’auteur d’ouvrages portant sur le paysage, l’aménagement du territoire, la gastronomie et le vin. Ses derniers livres s’intitulent La planète catholique (Tallandier, 2020) et dernièrement un roman : Dardanus chez Calmann-Lévy.

Dans la limite des places disponibles ; tarif 8€ sauf abonnés

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T20:00:00

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T20:00:00

