Versailles Académie de Versailles Versailles, Yvelines La vision catholique de la nature et de l’environnement par Jean Robert Pitte Académie de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

La vision catholique de la nature et de l’environnement par Jean Robert Pitte Académie de Versailles, 9 novembre 2021, Versailles. La vision catholique de la nature et de l’environnement par Jean Robert Pitte

Académie de Versailles, le mardi 9 novembre à 18:30

Jean Robert Pitte est membre de l’institut, secrétaire perpétuel de l’académie des sciences morales et politiques, auteur de : «_Lla planète catholique, une géographie culturelle”_, Jean Robert Pitte évoque les catholiques devant la vie et la mort, la nature, l’argent, la politique, lard, la santé, la sexualité, etc.

Entrée libre dans la limite des places disponibles ; huit euros par personne, sauf abonnés

Cette conférence traite de l’aspect particulier de la vision catholique de la nature et de l’environnement en moins d’une heure. Académie de Versailles 3bis rue Richaud Versailles Versailles Notre-Dame Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T18:30:00 2021-11-09T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Académie de Versailles Adresse 3bis rue Richaud Versailles Ville Versailles lieuville Académie de Versailles Versailles