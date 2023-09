Ces petits riens, comédie d’Antoine Lemaire et mise en scène Jean-Marc Chotteau La Virgule Tourcoing, 30 janvier 2024, Tourcoing.

Comment deux fois rien, (ce qui est parfois beaucoup on le sait), peut avoir des répercussions fatales sur la vie d’un couple ? Antoine Lemaire s’y entend dans la recherche de ces « petits riens », dans l’auscultation de ces vibrations intimes qui affectent les sentiments et altèrent les rapports à l’autre. Il nous en fait une nouvelle proposition à la fois comique et bouleversante dont il a le secret.

Ça commence de la façon la plus anodine qui soit. Un questionnement. Une dénégation. Et les phrases qui s’enchaînent, les questionnements, les coupes de cheveux en quatre, les demandes d’explications, et de points sur les i. Une petite discussion banale, anodine, spirituelle, entre deux personnages maîtrisant les joutes langagières. C’est badin. Ça semble sans importance.

Et pourtant, sans en avoir l’air, subrepticement, le langage faisant preuve d’une perversion insoupçonnée et d’une faculté à balader les utilisateurs qui croient être plus malin que lui, les mots se transforment en arme de destruction massive.

Avec Ces petits riens, Jean-Marc Chotteau met en scène la comédie d’Antoine Lemaire pour sa drôlerie, sa virtuosité d’écriture, et parce que, dans son intimité, elle touche à l’universel. Chacun se reconnaîtra dans les deux personnages du couple. Elle (interprétée par Carole Le Sone) et Lui (qu’incarne l’auteur) s’obstinent à chercher dans les gestes, les mots et les silences de l’autre, les moindres petites bêtes. Malgré leur singularité, chacun pourra s’y retrouver. Le public, dont on pressent les rires mais aussi certainement l’émotion, ne manquera pas de s’interroger, au final, sur le sort de ce couple, et la question du choix de la vie à deux.

