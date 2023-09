Le Cas Martin Piche, comédie de Jacques Mougenot, mise en scène par Jean-Marc Chotteau La Virgule Tourcoing, 21 novembre 2023, Tourcoing.

Martin Piche se décide enfin à aller consulter. Son cas très inattendu conduit le psy à mener une séance spectaculaire et irrésistible.

Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il s’ennuie et souffre d’un manque absolu de curiosité. Cela ne va pas manquer d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire où les situations comiques s’enchaîneront, passant de l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant.

Jean-Marc Chotteau a décidé de mettre en scène cette saison deux comédies irrésistibles et virtuoses dans l’écriture et la singularité de leurs personnages. La première, Martin Piche fut, dans la mise en scène de Hervé Devolder, un énorme succès deux années de suite au festival d’Avignon. C’est la possibilité d’une collaboration avec Dominique Thomas, (Martin Piche), bien connu des téléspectateurs comme du public de La Virgule, qui a convaincu Jean-Marc Chotteau, (qui jouera le psy), de porter un nouveau regard sur cette pièce qui lui fait dire avec humour : « jamais l’ennui au théâtre n’aura été aussi drôle ! »

La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

2023-11-21T20:00:00+01:00 – 2023-11-21T21:20:00+01:00

2023-12-09T17:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:20:00+01:00

