Adapté d'une nouvelle ouvertement autobiographique de l'illustre auteur autrichien écrite durant la Première Guerre Mondiale, La Contrainte raconte l'histoire d'un couple d'Allemands qui se réfugie en Suisse pour fuir la guerre. Réformé en temps de paix, l'homme, artiste peintre et profondément pacifiste, reçoit pourtant bientôt une missive en provenance du consulat de Zürich : il est appelé à venir servir sous les drapeaux. Naît alors en lui un conflit entre sa conscience, l'amour pour sa femme qui l'exhorte au nom de la liberté et de la paix à déserter, et l'irrésistible tentation d'obéir à l'autorité bureaucratique. Ces dilemmes l'entraînent lentement au seuil de la folie. Anne-Marie Storme, passionnée depuis longtemps de littérature et de civilisation germaniques, adapte pour la scène un ouvrage méconnu de Stefan Zweig, qui, au-delà de son portrait intemporel de la nature humaine, retrouve de nos jours une effroyable actualité. Elle en confie l'interprétation à Anne Conti et Cédric Duhem, deux remarquables comédiens bien connus sur les scènes de notre région.

2023-10-10T20:00:00+02:00 – 2023-10-10T21:30:00+02:00

