Bartleby La Virgule, 14 mars 2023, Tourcoing.

Bartleby 14 mars – 14 avril 2023 La Virgule

Entrée payante, réservation conseillée

La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

En portant à la scène Bartleby, Jean-Marc Chotteau s’attaque à l’un de ses livres préférés, pur chef d’œuvre de la littérature américaine, écrit par Herman Melville, l’auteur de Moby Dick. Parue en 1853, la nouvelle nous conte l’histoire d’un notaire à Wall Street dont les affaires s’améliorant lui ont permis de recruter un nouvel employé, Bartleby, qui vient rejoindre dans la modeste étude Dindonneau et Trombone, inénarrable duo comique de copistes besogneux.

Tout de suite, le nouvel arrivé se distingue au travail par son application zélée, jusqu’au jour où, à la demande faite par son patron de relire sa copie, il répond par cette phrase énigmatique : « I would prefer not to ». Bartleby, dès lors, refusant d’accomplir toutes les tâches qu’on lui confie, et désarçonnant son employeur par ces déconcertants « j’aimerais mieux pas », finira par bouleverser l’ordre établi.

Alors, ce Bartleby ? Est-il un rebelle ? Un ange ? un fou ? Un modèle d’Insoumission ? De résistance passive ? N’incarnerait-il pas ce désarroi, dans le passage d’un monde à l’autre comme nous le vivons aujourd’hui ?

La très personnelle – et fidèle à la fois – adaptation pour le théâtre que propose Jean-Marc Chotteau transpose l’action à Paris en mai 68, mais laisse comme chez Melville volontairement ouverte toutes les interprétations possibles du comportement mystérieux et étrange du personnage-titre de ce livre fascinant et troublant, comique et émouvant.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T20:00:00+01:00

2023-04-14T22:00:00+02:00