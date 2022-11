La Fragilité des choses La Virgule Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

La Fragilité des choses La Virgule, 31 janvier 2023, Tourcoing. La Fragilité des choses 31 janvier – 10 février 2023 La Virgule

Entrée payante, réservation conseillée

Antoine Lemaire signe le texte et la mise en scène d’une pièce centrée sur l’intime. La Fragilité des choses s’intéresse à la violence qui apparaît entre deux êtres quand leur volonté s’oppose… La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Antoine Lemaire signe le texte et la mise en scène d’une nouvelle pièce centrée sur l’intime. La Fragilité des choses s’intéresse à la violence qui apparaît entre deux êtres quand leur volonté s’oppose. La nuit qu’il conte aurait pu voir la naissance d’une idylle entre deux jeunes gens, mais c’est un autre scénario qui va se jouer sous les yeux des spectateurs : éconduit, le jeune homme entreprend de séduire la jeune femme à son corps défendant, à travers un jeu sournois. Si la pièce est violente, dans ses mots, dans ce qu’elle dépeint, la mise en scène refuse la surenchère et les effets dramatiques pour leur préférer la tension psychologique, le suspense, la crainte de ce qui peut, de ce qui va se passer…

C’est une pièce d’acteurs : des personnages aux prises avec des mots. Car l’arme de destruction massive employée ici est le verbe. Le verbe qui séduit. Le verbe qui harcèle. Aucune violence physique. Un thriller psychologique, dirait-on au cinéma. Un jeu précis où chaque mot a son importance ; où, sous des dehors anodins, chaque mot devient une arme, offensive ou défensive. Une pièce qui fait inévitablement se demander à chacun : comment aurais-je réagi ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T20:00:00+01:00

2023-02-10T21:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu La Virgule Adresse 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville La Virgule Tourcoing Departement Nord

La Virgule Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

La Fragilité des choses La Virgule 2023-01-31 was last modified: by La Fragilité des choses La Virgule La Virgule 31 janvier 2023 La Virgule Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord