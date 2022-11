Fausse Note La Virgule Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Fausse Note 17 – 27 janvier 2023 La Virgule

Entrée libre, réservation conseillée

Fausse note invite les spectateurs au Philarmonique de Genève, un soir de 1989, dans la loge d’un chef d’orchestre de renommée internationale… La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Fausse note invite les spectateurs au Philarmonique de Genève, un soir de 1989, dans la loge d’un chef d’orchestre de renommée internationale. À la fin de son concert, le Maître est importuné par un spectateur aussi admiratif qu’envahissant. Plus l’entrevue se prolonge, plus le comportement du visiteur devient oppressant. Comment peut-il connaître tant de détails de la vie du maestro ? Qui donc est-il et quelle est la véritable raison de sa visite ? Le mystère s’épaissit jusqu’à ce qu’apparaisse un objet du passé…

Didier Caron propose une joute verbale dense, tendue, et ponctuée de musiques qui soulignent la tension dramatique entre les personnages ou permettent de salutaires respirations dans cet affrontement. Il signe une mise en scène dépouillée d’artifices, où l’émotion prévaut.

Fausse note pose la question, loin d’être rare, de la cohabitation avec un passé encombrant. Faut-il tenter de l’effacer ou l’assumer coûte que coûte ? Pierre Azéma et Pierre Deny, deux acteurs aussi à l’aise sur les planches qu’ils sont familiers de nos écrans, incarnent ses personnages avec talent, cisèlent son texte, posent les silences avec une précision telle que le suspense est total.

Une partition de haut vol parfaitement interprétée.

